Deja Gerardo Peña la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- El candidato plurinominal del Partido Acción Nacional para diputado local, Gerardo Peña Flores, dio a conocer mediante un mensaje publicado en redes sociales su decisión de separarse del cargo como secretario de Bienestar Social del Gobierno del Estado, según lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado.

"En cumplimiento a lo que establece la ley electoral, me separo del cargo, no sin antes transmitirles mi total agradecimiento por sus palabras, apoyo y abrazos que siempre me han inyectado ánimo y mucha fuerza", publicó.

Peña Flores ocupaba dicha secretaría desde el primero de octubre de 2016, salvo algunos meses durante el año pasado en los cuales se separó de la función pública para asumir la Secretaría General del PAN durante el proceso electoral 2017-2018.

"Al Gobernador, Francisco Cabeza De Vaca, muchas gracias por honrarme con la responsabilidad de dirigir la política social de nuestro Estado. Gracias por ser ejemplo de liderazgo, esfuerzo y trabajo sin descanso por el bienestar de las y los tamaulipecos. Gracias a mi amigo con el que comparto la visión y compromiso de un mejor Tamaulipas".