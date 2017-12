Deja ETC sin pagarles a proveedores locales

"Nos han pedido que nuevamente vayamos a iniciar el proceso y que saquemos las firmas de quién recibió la mercancía, quién recibió el producto”. Juan Carlos González Alanís, presidente Canaco Victoria

Cd. Victoria, Tam.

Por lo menos 14 proveedores locales de Gobierno del Estado siguen sin cobrar por bienes y servicios prestados y ejecutados por la pasada administración estatal a cargo del exgobernador Egidio Torre Cantú. Se trata de una suma que en conjunto asciende a los 4 millones 600 mil pesos, que siguen pendientes de pago.

“Hay mucha molestia a quienes les quedaron debiendo; son 14 empresas que estamos en una lista que la suma es 4,6 (millones de pesos), y a esos no se les ha pagado un peso”, indicó Juan Carlos González Alanís, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Victoria.

“Lo injusto es que son adeudos que ya están en la última etapa de pago de Gobierno”, afirmó.

El representante de la iniciativa privada señaló que la actual administración estatal reconoce el adeudo heredado por la pasada administración, no obstante hasta el momento no han encontrado un mecanismo para poder resarcir a los proveedores locales por sus servicios prestados al gobierno estatal. “No nos dicen que no, pero no nos dicen que sí”.

Y agregó: “nos han pedido a algunos comerciantes que nuevamente vayamos a iniciar el proceso y que saquemos las firmas de quién recibió la mercancía, quién recibió el producto, y a nosotros se nos hace muy injusto porque ya no está ese personal, es algo que a más de un año difícilmente voy a conseguir esa información”.

Finalmente el presidente de Canaco Victoria omitió informar sobre si serán emprendidas acciones legales contra los exfuncionarios estatales quienes desatendieron el pago oportuno a sus proveedores.

“El nuevo Gobierno reconoce que están pendientes por pagar pero dice que es otra administración así que no se van a hacer responsables por eso”.