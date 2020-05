Deja disco inédito

Uno de los deseos que Óscar Chávez no pudo cumplir en vida fue editar un álbum con canciones en vivo de La Única Internacional Sonora Santanera.

Jorge Ávila, ejecutivo discográfico y quien tuvo relación profesional con el fallecido cantautor, contó que Chávez deseaba publicar el material que interpretó con el conjunto durante una presentación en el Auditorio Nacional hace 12 años.

“Él grabó todo el ensayo y la presentación que tuvo con la Santanera en el 2008. Me enseñó una mezcla muy profesional y quería que saliera como disco”, compartió Ávila.

Pero por cuestiones de derechos del nombre y desencuentros entre La Única Internacional y La Sonora Santanera de Carlos Colorado, la idea nunca se concretó y eso frustraba al trovador.

“Había dos integrantes (de la otra) con los que Arturo Ortiz (integrante de La Única Internacional) no tenía buena relación, no había avances. Teníamos un acercamiento, pero no se veía el camino.

“A él el gustaba muchísimo lo que hizo con ellos, le ilusionaba esa producción e hizo la grabación desde consola, era el resultado de ensayos y conciertos”.

El llamado “El Caifán Mayor” hizo mancuerna con la agrupación, en 2008, en el concierto Son del Corazón, y en el 2011 también cantaron, en el Coloso de Reforma, un recital de boleros.

Incluso, dijo el actual directivo de Sony Music, Chávez debía tener mucho material sin publicar, como de los recitales que ofreció en la Sala Ollin Yoliztli o en la Sala Nezahualcóyotl.