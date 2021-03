Deja 'desilusión' candidatura de Salgado en Morena

"La candidatura es frustrante, es una gran desilusión, sin duda, es triste, porque hay que reconocer que no era la lucha de todas las mujeres, sino de las mujeres feministas.

"Era de esperarse esta decisión y como feministas también debemos saber cómo son las cosas, no por eso aceptarlas ni dejar de luchar, pero también es importante que no claudiquemos, que hay que señalar que la lucha inicia. Es muy probable que sea el próximo Gobernador, pero no significa que va a gozar de total impunidad y que la lucha va a acabar", manifestó Arriaga.

Dijo que no está de acuerdo con la candidatura de Salgado Macedonio y que al reconocer que tiene sus derechos políticos a salvo, tampoco lo defiende, sino que reconoce las circunstancias que impidieron que fuera postulado por el partido.

Arriaga responsabilizó directamente al Poder Judicial del Estado de Guerrero y a la Fiscalía local por el hecho de que no se haya dado curso oportunamente a las acusaciones contra Salgado, lo que llevó a la Comisión de Elecciones de Morena a reconocer que no había sentencia en su contra por violación y acoso sexual, y que tenía derecho a ser candidato.

Dijo que confiaba en que Salgado Macedonio pueda ser juzgado aun si es electo Gobernador.

"Para que sea juzgado tiene que llevar a cabo el proceso en la Fiscalía y es ahí donde debemos estarlo empujando y vigilando, pero es importante que lo vigilemos a él y a todos los machitos que nos están rodeando", expresó.

Negó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya defendido la candidatura de Salgado Macedonio, porque él no se mete en los asuntos del partido.

La diputada Lorena Villavicencio señaló que aún puede haber alguna impugnación a la candidatura por parte de alguno de los candidatos de otros partidos, con el fin evitar que siga en la contienda.

"Mi postura es inamovible y no estoy de acuerdo con la definición que lo ratifica, porque además de no abordar políticamente su salta de probidad o de idoneidad, incumpliendo con ello la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se trata de un mensaje que inmoviliza a las víctimas en un país con un grave contexto de violencia hacia las mujeres, que revictimiza a las víctimas, y niega su derecho a la justicia.

"Quienes tomaron la decisión en Morena le dan la espada a las víctimas y a quienes creemos que la impunidad debe ser desterrada. No queremos un país o un partido de agresores intocables. La justicia no se resuelve en las urnas, se hace en los tribunales. La Popularidad no debe estar por encima de los derechos humanos, la dignidad y la integridad de ninguna mujer", indicó Villavicencio quien con otras legisladoras y feministas exigieron a Salgado que se retirara de la candidatura.

Convocó a las diputadas de Morena a instalar una mesa de trabajo con especialistas, feministas e instituciones para impulsar una política de Estado que garantice el derecho a una vida libre de violencia y hacer un "Marcaje al sistema de Justicia" a través de una fiscalización a su actuación en casos de violencia contra las mujeres.

"Marcaje para sancionar a los agresores de mujeres, la violencia de género y feminicidas", planteó Villavicencio.

Por otra parte, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, en un tuit se refirió al caso.

"Y cuando despertamos, los hombres seguían necios. Pero, desde los espacios conquistados seguiremos defendiendo nuestras convicciones feministas", posteó Hernández.