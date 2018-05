Deja comedias románticas

Monterrey, N.L.

Hugh Grant estrella de Realmente Amor y Cuatro Bodas y Un Funeral confesó en una entrevista a Radio Times que ya se alejó del género cinematográfico.

El histrión, de 57 años, dijo que su edad le ha ayudado a elegir papeles distintos.

"Siempre he intentado tomar la opción que me parecía más entretenida en el momento. Pero probablemente la verdad es que hacerme más viejo y más feo me ha hecho que los papeles, tú sabes, sean más variados", explicó.

EN MINISERIE

Grant se encuentra promocionando una miniserie de la BBC, llamada A Very English Scandal, en la cual da vida a Jeremy Thorpe, un miembro liberal el Parlamento Británico, que tiene una familia conservadora, pero sostiene un amorío con un modelo, Norman Scott, el cual es interpretado por Ben Whishaw.

La serie está basada en el libro del 2006 del periodista John Preston, quien retomó el escándalo británico que realmente ocurrió en la década de los años 70. La historia será llevada a la pantalla chica en tres capítulos.