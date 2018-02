Deja la cinta ‘Batgirl’

Joss Whedon anunció que ya no fungirá como guionista y director de la película Batgirl, sobre el personaje de cómic Batichica.

El creador de Buffy la Cazavampiros había comenzado a planear la cinta el año pasado junto con Warner Bros. y DC Comics.

“Batgirl es un proyecto tan emocionante, y Warners/DC son un equipo tan colaborativo y solidario, que me tomó meses darme cuenta que no tenía una historia”, dijo el realizador en una declaración a The Hollywood Reporter.

Según informaron fuentes cercanas al filme, Whedon no encontraba una manera satisfactoria de contar la aventura de Batichica.

Entre los proyectos previos de Whedon se encuentran la serie Firefly y la película Los Vengadores.