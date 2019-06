Deja choque sin energía a familias

San Fernando, Tam.- Aparatoso accidente vial, además de los cuantiosos daños materiales, también dejó sin el servicio de energía eléctrica a familias que radican en un amplio sector poblacional del ejido Emiliano Zapata del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

El percance vial se registró en el cruce de las calles San Luis y Cárdenas de la comunidad rural de esta localidad, informaron peritos de la dirección de tránsito local.

Como probable responsable de este accidente aparece la jovencita Karina Nallely Barrón Castro de 18 años de edad y con domicilio conocido en el ejido San Gilberto.

De acuerdo al peritaje de tránsito local, Karina Nallely se desplazaba de sur a norte por la calle Cárdenas en una camioneta Ford Explorer, blanca, modelo 2003 y placas de circulación 3AOVK de Utah.

La jovencita al llegar en su camioneta Ford Explorer a la calle San Luis, no respeto el alto obligatorio y se impactó con una camioneta Chevrolet Pick Up, negra, modelo 1984 y placas de circulación RH06802 del Estado de Nuevo León, que era conducida Oneida Gordillo Garza de 24 años de edad y con domicilio particular en el ejido Emiliano Zapata.

Del fuerte impacto con que fue impulsada la camioneta Chevrolet, color negro, ésta derribó un poste de madera propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, cayendo en la zona también las líneas primarias y secundarias de alta tensión, dejando sin el servicio de energía eléctrica a familias que tienen su residencia en un radio de cuatro manzanas a la redonda del percance vial.

RESPONSABLE. Camioneta Ford Explorer, responsable del choque que se registró en el cruce de las calles San Luis y Cárdenas del ejido Emiliano Zapata.