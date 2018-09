Deja 'Checo' atrás Gran Premio de Singapur

Moscú, Rusia.

"Estuve muy decepcionado con el resultado en Singapur, pero tratar con días difíciles es parte del trabajo. Cambié de página y ya miro a Sochi, donde estoy seguro que el resultado será muy distinto. No puedo esperar a regresar al auto y lograr los puntos que el equipo merece", dijo al sitio de la escudería.



El mexicano vivió una jornada de pesadilla sobre el circuito callejero de Marina Bay, al verse involucrado de manera involuntaria en la primera vuelta en el abandono de Esteban Ocon, cuando su coequipero intentó rebasarle por fuera, se tocaron y terminó en el muro.



Luego "Checo" que llegó a estar en la sexta posición, vio arruinada su carrera por sus mecánicos, cuando entró a pits y le hicieron una parada larguísima.



Al final Pérez terminó en la posición 16, sin embargo, confía en que en Rusia la cosa será muy diferente.



"Me siento muy positivo sobre el fin de semana y pienso que seremos competitivos. Singapur no nos trajo el resultado que esperábamos, pero el desempeño y balance del auto fue bueno. Si podemos mantener ese paso en Sochi podemos esperar un gran resultado. Pienso que las mejoras aún tienen potencial y espero que podremos sacarlo en Rusia", declaró.



Sobre la carrera rusa comentó que tiene muy buenos recuerdos de cuando terminó tercero en 2015.



"El Gran Premio de Rusia me trae muy buenos recuerdos de hace tres años, cuando terminé en el podio. Fue un resultado que no esperaba y recuerdo la lucha al final de la carrera porque no me quedaba nada en las llantas. Fue un día fantástico para nosotros. Me gusta mucho Sochi porque es una mejor carrera cada año y se esfuerzan porque sea un gran evento", manifestó.