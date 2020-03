Deja cafre sin ´luz´ en colonia Longoria

Luego de que una unidad automotriz se impactara contra un poste ubicado en las calles Río Mante y Reforma de la colonia Longoria, vecinos dieron aviso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la suspensión del servicio de energía eléctrica durante horas de la mañana.

De acuerdo a las versiones de los vecinos que prefirieron no proporcionar su nombre, trascendió que el accidente se suscitó alrededor de las 6:00 horas, cuando un fuerte estruendo los despertó e inmediatamente acudieron a ver lo sucedido, para percatarse que el irresponsable conductor huyó sin dejar rastro de la unidad. El perímetro fue asegurado por autoridades de Protección Civil.

Según las mismas fuentes, se trataba de una camioneta Blazer de color gris de modelo no reciente. En la escena de los hechos se encontró una placa de Texas con el número GVN8443.

Cuadrillas de la CFE en turno atendieron el llamado de auxilio de los vecinos, quienes molestos ante la ausencia de luz, reportaron el incidente desde temprano.

"Llegué a las seis y cuarto y yo que tengo un resturancito aquí sí me afecta porque tengo un congelador en el que conservo la comida. Ayer fui a comprar la carne de toda la semana y fueron como cuatro mil pesos. A ver si no se me echa a perder", comentó visiblemente molesto uno de los vecinos que tiene su negocio sobre la calle Río Mante".

La unidad que se impactó contra poste de la comisión dejó una placa en el lugar de los hechos.