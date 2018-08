Deja ataque con cuchillo dos muertos en Francia

París, Francia.

El hombre, que mató a sus víctimas en la calle antes de refugiarse en una vivienda, fue abatido por la Policía cuando la abandonó y se dirigía contra los agentes de modo amenazante, dijo una fuente policial.

Los hechos se registraron en la localidad de Trappes.



La fiscalía francesa no está abordando el caso como terrorismo, dijo el Ministro del Interior, Gerard Collomb, quien destacó que el hombre sufría graves problemas de salud mental, aunque también había sido señalado por enaltecimiento del terrorismo.



El grupo extremista Estado Islámico, que tiene antecedentes de reclamos oportunistas, se atribuyó de inmediato la autoría del ataque a través de su agencia de noticias, Aamaq, aunque no ofreció ninguna prueba.



El comunicado llegó antes de que se conociera que las víctimas eran familiares del atacante.



Según la agencia, el atacante estuvo motivado por los llamados de los líderes de la milicia radical a atacar a civiles en países en guerra con el grupo.



Horas antes, el líder de EI, Abu Bakr al-Baghdadi, pidió a sus seguidores que atacaran a sus enemigos en todas partes y con cualquier medio, incluyendo ataques con armas blancas.



"El móvil del ataque y el perfil (de la persona que lo perpetró) aún se desconocen y están siendo investigados", dijo una fuente policial.



La Policía especializada en terrorismo todavía no ha sido convocada a unirse en la investigación", dijo una fuente judicial.



Trappes es una localidad desfavorecida situada al oeste de la región de París, una zona, en general, de clase alta.