Deja apagón fuera de Cendi a 135 menores

Madres de familia que llevan a sus hijos al Centro de Desarrollo Infantil Número 2, ubicado en la colonia Bermúdez, piden apoyo a las autoridades ya que desde el domingo no tienen electricidad y no les pueden brindar el servicio.

El domingo se presentaron fallas eléctricas y desde ese día 135 menores no han podido acudir: son madres de familia que dejan a sus hijos en la guardería, son menores desde los 45 días de nacidos hasta los cinco años 11 meses.

"Tenemos la necesidad de servicios de luz, no tenemos y por eso no tenemos servicio de agua, ni de airea acondicionado, tenemos niños lactantes, hasta preescolar y no se ha podido dar el servicio", dijo Nancy Magali Ramos, madre de familia.

Son 150 maestras que trabajan en el nivel de primaria y preescolar, por lo que tienen que llevarse a sus hijos a laborar porque no cuentan con el servicio de guardería.

Explicaron que el ciclo escolar termina hasta el mes de julio y requieren el servicio del Cendi que atiende a madres trabajadoras.

"Queremos gestionar el servicio con CFE, que cambien el transformador para tener el servicio de nueva cuenta", recalcó la afectada.

Las afectadas acudieron ante las autoridades municipal, para pedir el apoyo para que la Comisión Federal de Electricidad resuelva el problema.





PETICIÓN. El ciclo escolar termina hasta julio y requieren el servicio del Cendi que atiende a madres trabajadoras.