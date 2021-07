Deja 2020 legado de sangre

Desde la fundación de Reynosa un viernes 14 de Marzo en el año de 1749 y hasta su posterior traslado a la loma de San Antonio el domingo 4 de Julio en 1802, no datan accidentes viales donde alguna persona resultara herida o perdiera perdiera la vida y fue hasta varios siglos y décadas después que se registró el primer accidente.

Para 1928 el parque vehicular ascendía a 33 vehículos, en su mayoría eran camiones de carga de la marca Ford, en la que los prominentes comerciantes como Francisco Rodríguez Cano, José Elias, Benigno Benavides, Manuel Garza Zamora o el entonces alcalde Lauro Herrera trasladaban sus mercancías, o granos, reemplazando así las recuas de mulas que apenas un año antes eran los medios de transporte.

EL PRIMERO

Fue la tarde del sábado 30 de Enero de 1932, a eso de las 4 de la tarde, que se registró el primer choque entre un camión y un vehículo ambos Ford, el camión conducido por Leonel Cepeda , mientras que el carro por Rogelio Martinez, el primero de 18 y el segundo de 16, en el cruce de las calles Colon y Ocampo.

Muchas anécdotas se recuerdan de este accidente, tales como que intentaron golpear a uno de los primeros agentes de Tráfico, José Ángel Cantú o como ambos choferes terminaron en la cárcel municipal, que en ese entonces aún estaba en la calle Morelos, todavía en la Presidencia Municipal.

Tras varias décadas en las que Reynosa no sufrió un gran crecimiento, fue durante el final de era de los 50’s y principios de los 60’s con la “Fiebre del oro blanco” que iniciaron los accidentes mortales en esta frontera así como el rápido crecimiento de la ciudad en las que el canal Anzaldúas o las vías del ferrocarril no fueron impedimento.

LA ERA DE LOS 80’s

No fue esta 1980 que Reynosa alcanzó una relativa importancia con la instalación de las primeras maquiladoras, no se precisar cual fue primera si la Rey Mex o la Zenith las cuales emplearon varios miles de trabajadores viniendo con esto el boom del crecimiento de la ciudad y con ello también el indice de accidentes viales, en el que la tasa de mortalidad así como de personas lesionadas se fue a la alza.

Las arterias como el Boulevard Morelos y el Hidalgo se convirtieron en vías rápidas y fue durante la primera mitad de la década del 2000 que Reynosa alcanzó su mayor crecimiento hacia el oriente y sur de la ciudad en que las colonias como Lomas Real de Jarachina Sur, Puerta Grande, Puerta del Sol o Villas de la Joya, Esmeralda, Balcones de Alcalá, entre otras muchas, y en las que algunas vialidades como el Libramiento Monterrey-Matamoros son arterias obsoletas debido a que el trafico vial ya es problema.

LAS ESTADISTICAS.

Este año en comparación con el 2019 se vio reflejado un ligero descenso en el índice de accidentes, si bien es cierto que el año aun no concluye, esto es producto de la casualidad y del Covid-19 pues la profesionalización de los agentes de vialidad no ha sido la optima, además de que no se cuenta con Peritos en Hechos de Tránsito Terrestre tal y como lo exige el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral.

Cabe señalar que también en este año se registró un muy marcado descenso en el índice de personas consignadas por accidentes viales y aumentó marcadamente el indice de convenios entre participantes en accidentes de vialidad aunque los decesos y personas que resultaron lesionadas no fue significativa.

Durante el mes de enero de este 2020 se registraron 168 accidentes más que los registrados un años antes, los cuales fueron 153, además en este mes 9 personas perdieron la vida y otras 9 resultaron lesionadas.

En Febrero y Marzo repuntaron los accidentes los cuales fueron de 177 y 170 dejando como saldo 28 personas lesionadas y 7 muertos lo cual fue muy marcado ya que fue la mas baja en todo el año con tan solo 3 muertes en el mes de marzo.

Durante abril con el indicio de la Pandemia por el Covid-19 el indice se desplomó con 118 accidentes sin que se registrara víctimas mortales además de que las personas que resultaron lesionadas en estos hechos fueron de apenas siete.

En mayo se registró una marcada alta con 137 accidentes de los cuales 127 fueron choques, 4 atropellos y 6 volcaduras dejando un saldo de 15 personas lesionadas y 2 muertas en diferentes puntos de la ciudad destacando varias personas atrapadas y prensadas en los vehículos que conducían.

HAY REPUNTE

Para Junio se registraron 155 diferentes accidentes la mayoría fueron choques con un total de 150 mientras que por fortuna solo hubo un deceso pero 21 personas resultaron lesionadas siendo la cifra más alta durante este año pero muy por debajo de las 39 registradas en el 2019.

Fue Julio el mes en el que menos accidentes se registraron con un total de 109 accidentes viales, con un atropello y tan solo 3 volcaduras dejando como saldo de una persona sin vida y 5 lesionados en esos hechos.

En agosto hubo una muy considerable alza con 168 accidentes, de los cuales 147 fueron choques, mientras que se registraron también 8 volcaduras y 4 atropellos dejando 12 personas con lesiones y 4 sin vida, además de que fue uno de os meses en que menos consignaciones de accidentes fueron turnadas a las autoridades investigadoras.

En septiembre de nueva cuanta se registró un ligero deceso con 157 siniestros, 145 choques 5 atropellos y 7 volcaduras, quedaron registradas en las estadísticas de este 2020, el segundo de los meses en que personas intoxicadas fueron participaron con un total de 13.

Octubre fue el más accidentado con un saldo de 207 accidentes, tan solo en este mes 196 choques fueron documentados, poco menos que los registrados en el 2019 donde fueron 215, pero también fue uno de los meses menos mortíferos del año con un saldo de 2 personas sin vida, 11 lesionados y donde más convenios se registraron con un total de 182 casos.

En Noviembre de nueva cuanta se registró otro marcado deceso de casi un 10 por cinto con 179 casos pero de nueva cuanta el indice de personas muertas se disparó hasta 7, mientras que las lesionadas alcanzaron las 11 donde además 25 casos fueron turnados ante las autoridades investigadoras, los cuales en su mayoría aun no han sido judicializados.

Tan solo durante este mes hasta la tercera semana ya se tenía registro de 153 accidentes viales y un saldo de 5 decesos 4 de ellos en solo caso, de los 144 choques, 6 volcaduras y 3 atropellos.

Este año ha dejado hasta el 21 de Diciembre, al menos 140 personas lesionadas, 44 sin vida, en los 1989 accidentes documentados, además 361 casos han sido consignados ante las Ministerios Públicos, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, siendo este apenas el 19.02 por ciento de los accidentes registrados en este 2020.

CATEDRATICOS COINCIDEN

Los accidentes viales se registran debido a problemas multifactoriales, uno de estos es el crecimiento desordenado de las ciudades que impiden un diseño adecuado de las rutas de tráfico que proporcionen seguridad a los automovilistas y peatones.

Un accidente de tránsito y vialidad es un efecto negativo en el avance de la tecnología, y a medida que han crecido las distancias para trasladarse a diferentes puntos, se hace más necesario el uso del automóvil.

Una de las causas con mayor regularidad en los accidentes viales, es la falta de conocimiento y cumplimiento de los reglamentos de Tránsito y Vialidad, los cuales en su mayoría son elaborados por los estados, pero en el caso de esta ciudad fue realizado por el municipio hace ya varias décadas y el cual de acuerdo a las necesidades de esta “La Metrópoli de Tamaulipas? es obsoleto

Para entender mejor, los accidentes viales son un hecho que ocurre cuando al desplazarse, de manera inconsciente, por casualidad y sin explicación alguna, el o los conductor o conductores, no presente alguna señal que pueda ser considerada como agravante al hecho y se registra un accidente vial.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer que en 2019 fallecieron 4,125 personas en México por accidente de tránsito, 2.41% menos que los registrado en 2018 (4,227), la cifra más baja reportada en los últimos 22 años.

Además se calcula que un promedio diario de defunciones en el mundo por accidentes viales es de 3 mil personas y según para el año 2021 los accidentes viales podrían ser la cuarta causa más importante de muerte en el planeta.

Ante esta situación y debido a la escasa atención que se le da al tema por parte de las autoridades viales, luego de un análisis minucioso por parte de especialistas en el tema, la situación que prevalece en Reynosa, para reconocer e identificar las condiciones que generan los accidentes viales los cuales contribuyen al alza en la tasa de mortalidad de sus habitantes son:

La falta de conocimientos del Reglamento Vial, la falta de arterias o vías rápidas trazadas para una mejor vialidad con sincronización de aparatos electromecánicos, regulaciones de trafico de unidades de carga para horarios nocturnos, la aplicación del reglamento de Tránsito y Vialidad con elementos debidamente certificados y que hayan aprobado todos y cada uno de los exámenes, tanto el de salud y conocimientos así como los de Control y Confianza.

PARAMÉDICOS Y RESCATISTAS

Cerca de un 60 por ciento de los accidentes están relacionados a factores distractores, el 10 por ciento tiene resultados fatales, mientras cerca del 30 por ciento de estos tiene traumatismos no mortales, siendo una cifra muy elevada hoy en día a comparación desde 1980 hasta cerca del 2010.

En la actualidad los cuerpos de rescate deben de estar profesionalizados, deben de contar con una certificación para poder abordar una unidad, además de que deben implementar los protocolos de la Norma Oficial Mexicana “NOM 034-SSA3-2013” publicada el 15 de Septiembre del 2014 de la cual todos y cada uno de los paramédicos de la Cruz Roja realizan.

Cabe destacar que la mayoría de los cuerpos de rescate no solo en la ciudad sino en varias entidades de la República Mexicana no cuentan con estas certificaciones además de que no implementan las normas por las que se deben guiar para brindar sus servicios, en nuestra entidad las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte entre la población general, seguida de complicaciones de la diabetes, y en tercer lugar las lesiones ocasionadas en accidentes de tráfico, violencia, caídas, ahogamientos y quemaduras. Sin embargo, es importante destacar que en las edades, preescolar, escolar y en las etapas productivas de la vida, las lesiones llegan a ser la primera causa de muerte y discapacidad.

¿Va a salir de vacaciones?

Primero: Hacer un plan de viaje.

Segundo: Realizar la revisión del vehículo (checar mecánicamente el vehículo)

Tercero: Investigar los números de emergencia de los municipios por los que se va a viajar

Cuarta: El número de emergencias 911 así como el de la Guardia Nacional

Es muy importante saber la ubicación aproximada en la que se encuentra para que exista una respuesta mas rápida y precisa.

Pero lo más importante: “Si vas a manejar, NO manejes cansado”, con esto evitaras resultar lesionados tu y los tuyos.

Un empleado de maquiladora perdió la vida al ser atropellado en una de las más peligrosa arteria el Libramiento Monterrey-Matamoros.

Destrozada quedó esta camioneta luego de impactarse contra un anuncio bandera en la carretera a Río Bravo el conductor perdió la vida.

Cuerpos de rescate tratan de reanimar a una víctima, la tardanza en la respuesta de las urgencias ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte.

Las volcaduras son otros de los accidentes mortales como este registrado en la carretera Ribereña donde varios factores fueron determinantes.

La ultima tragedia registrada en esta frontera también se pudo prevenir, la falta de equipos de respuesta ubicados en lugares estratégicos fue un factor.