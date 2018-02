Definirán tema "ascenso" en dos semanas

La FMF mantiene la posibilidad de postergar por un tiempo el ascenso y el descenso entre las dos principales categorías del balompié mexicano.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, informó que el próximo 1 de marzo se discutirá con los clubes del Ascenso MX si es viable el esbozo de propuesta del Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX respecto a suspender por un periodo, probablemente de cuatro años, el ascenso y descenso entre ambas ligas.

"A esta idea todavía le falta mucha información y el análisis de la misma, para poder ser considerada como una postura formal. Acordamos que para el 1 de marzo nos volveremos a juntar y les presentaré el avance en la recopilación de la información y el desarrollo de una posible propuesta, de insistir y de ser viable", comentó Bonilla tras reunirse con los presidentes de los equipos del Ascenso MX en la FMF.

"Mientras tanto les agradecí no basar su análisis en rumores o en documentos incompletos. A la afición, le reitero, el objetivo de todos los trabajos que se llevan a cabo en la mesa del Comité de Desarrollo Deportivo es con el exclusivo fin de mejorar la industria del futbol".

El directivo indicó que la idea sobre el ascenso y descenso debe contar con mayor fondo para ver si es factible de aplicar y sólo la Asamblea de la FMF la puede, en dado caso, avalar ya cuando se convierta en propuesta.

"Lo que se filtró es un documento de trabajo, sobre el cual se inician discusiones, se aporta información, se solicita a la administración que recabe otro tipo de información que permita analizar más a fondo la idea, y si esta idea después de recopilar la información, tiene pies o es viable o es en beneficio del futbol, entonces se trabaja más a fondo, uno; dos, se lleva a la Asamblea, y tres, se toman las medidas conducentes", aseveró.

"Lo que se busca, repito, no es cerrar el ascenso, no es crear un nuevo formato, lo que se busca es cómo mejorar el futbol, cómo darle solidez a los clubes del Ascenso MX, cómo hacer que puedan tener estructuras sólidas, de tal manera que crezcan. No es nada más la idea de cerrar por cerrar, es qué podemos poner en la mesa que nos permita llegar a la mejora en el futbol mexicano".

Hay incertidumbre

Rechazo fue la postura que los presidentes de los clubes del Ascenso MX manifestaron en la FMF a la idea de eliminar el ascenso a la máxima categoría.

José Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros de la UdeG, aceptó que se mantiene la incertidumbre sobre cuál podrá ser la decisión final, pero también quedó tranquilidad al demostrarse la unión entre los equipos del circuito.

Los representantes de los clubes se reunieron para abordar el tema con el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, quien también encabeza al Ascenso MX.

"La postura que han manifestado todos los presidentes estos días fue de rechazo a una supuesta propuesta que se estaba discutiendo en el Comité de Desarrollo Deportivo. Lo que comenta Enrique es lo que se ha venido trabajando en el Comité, pero no hay una propuesta específica, detallada, para desaparecer el tema como se ha planteado", expresó Castellanos.

Se acordó que el 1 de marzo habrá una nueva reunión para determinar si la idea es viable para consolidarla como propuesta y se avalada o no en la Asamblea de la FMF.

"Hay una unión fuerte de todos los presidentes, fuimos escuchados, se manifiestan nuestras inquietudes. Si bien el tema seguirá y estaremos en la incertidumbre todavía estos 15 días, el tema es que nos vamos más tranquilos", dijo Castellanos.

"Lo que nos comentan es que fue una parte de mucho que se discutió, pero ni siquiera hay elementos sólidos como para decir que se iba a tomar en cuenta esa determinación. Hay que esperar 15 días y ya veremos lo que sucederá".

Castellanos dijo que no debió trascender el tema a los medios.

"Fue un tema que se planteó, que trascendió a los medios de comunicación, que no debió haber trascendido, porque no es un tema que haya sido definido ya. Lo que se ha planteado es mejorar", mencionó.