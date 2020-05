Definirán si reabren o no en los puentes

Río Bravo, Tam.- El Gobierno de Estados Unidos definirá este miércoles si se reabren los cruces internacionales a visitantes con visas de turismo o que acuden al vecino país a actividades no esenciales, o en su defecto hasta qué fecha se extiende a prohibición.

Si bien se habló de una extensión a la veda en cruces de México hacia la Unión Americana, por parte del embajador estadounidense Christopher Landau, no hay fechas precisas, ni se ha confirmado que así vaya a ser, solo se habló de una posibilidad.

Durante el mes de marzo, el día 20, Estados Unidos anunció esta restricción que no tiene efecto en residentes legales, ni ciudadanos norteamericanos, ni trabajadores con visa que desempeñen actividades esenciales, por lo que al cumplirse el plazo, se contempla que este miércoles o jueves, haya una determinación en concreto, pues las páginas oficiales del Custom and Border Protection (CBP), no han publicado aún nada en concreto hasta el martes 19.

Esta veda, propició que algunos cruces como el Río Bravo-Donna, redujeran su horario, actualmente solo funcionan de las 06:00 a las 16:00 horas, no así el de Nuevo Progreso, que permanece abierto las 24 horas.

Desde marzo las personas con visa de turista no pueden cruzar a Estados Unidos.