¡DEFINEN ‘SEMIS’!

Acapulco, Guerrero

Juan Martín del Potro es indescifrable para Dominic Thiem.

Ánoche el austríaco parecía embrujado por la raqueta del argentino, desdibujado, corto, un partido donde Delpo jugó solo, nunca le permitió entrar.

Esta vez, el de Tandil no tenía fiebre como la última vez que se habían enfrentado en el US Open y dejó atónito al propio Thiem después de remontarle dos sets abajo estando enfermo de gripa.

Thiem no parecía Thiem, no se asemejaba al jugador llamado a suceder a Rafa Nadal en la superficie de arcilla, no parecía el heredero del español y Delpo se aprovechó para hacerlo correr de lado a lado por toda la línea de fondo que lo obligó a cometer errores y se llevó el partido por 6-2 y 7-6 (9-7). Cuando el austríaco intentó despertar ya era demasiado tarde para quitarse el embrujo.

La cancha central, abarrotada por 9 mil 500 personas, rugía por momentos a favor de Del Potro. “¡Oleeé, Oleeé, Oleeé, Oleeé, Delpoo, Delpooo!”.

En Semifinales Del Potro espera un careo ante otro joven de la nueva generación, el alemán Alexander Zverev, una promesa hecha realidad dentro del circuito.

“Estoy con vida y eso me pone muy contento, creo que todavía estoy temblando y voy a tener otro partido difícil en Semifinales contra Zverev tiene un gran revés y es de los jugadores que son una realidad en el circuito”, comentó Del Potro.

Delpo no fue su mejor versión, Thiem tampoco le exigió serlo y el argentino se encomendó a su potente servicio que llegó a registrar 218 kilómetros por hora.