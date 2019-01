Definen la selección tamaulipeca de judo

Con éxito se desarrolló en Tampico el evento selectivo Estatal y Estatal Juvenil, en donde el Instituto del Deporte de Tamaulipas en coordinación con la Asociación de Judo de Tamaulipas A.C. dieron a conocer la lista de 48 atletas que lograron el pase a la máxima justa deportiva del país.

Los atletas seleccionados pertenecen a las categorías; Sub 13 (2008-2007), Sub 15 (2006-2005), Sub 18 (2004, 2003, 2002) y Sub 21 (2001, 2000, 1999).

El Gobierno de Tamaulipas a través del Instituto del Deporte continuará al pendiente de los judocas en su proceso de preparación con el objetivo lograr el mayor número de medallas para el estado en la contienda nacional.