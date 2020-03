Definen estrategias por Covid-19

Estaremos teniendo una reunión con nuestras alcaldesas y alcaldes para darles a conocer la situación en la que se encuentra Tamaulipas, pedir que se sumen a las acciones que estamos llevando". Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.

El Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud se reunieron esta tarde con alcaldes y representantes de los 43 municipios para definir estrategias preventivas contra el coronavirus, luego de que esta semana fueron confirmados dos casos de pacientes con Covid-19 y cuatro casos más se encuentran bajo observación en esta entidad.

"Hemos dado a conocer a través de los medios institucionales el número de las personas que han sido contagiadas", señaló el mandatario estatal, "pero esto se está manejando de una manera permanente, seguimos en acciones en aeropuertos, en los tres puertos marítimos como también en la Central Camionera".

Los casos positivos son: un hombre de 53 años de origen malasio quien radica en Altamira y una jovencita de 23 que vive en Reynosa; ambos tienen el común denominador de haber viajado a España recientemente.

Los cuatro casos sospechosos son un hombre de 30 años que radica en Ciudad Victoria; una jovencita de 15 quien viajó a los Estados Unidos, una mujer de 33 que viajó a Francia, Bélgica y Holanda, ambas de Ciudad Madero; y una mujer de 38 que aunque no ha abandonado del país tuvo contacto con el primer caso confirmado (el ciudadano de Malasia) de la entidad.

"Estaremos ampliando las acciones para este fin de semana o este lunes en todos los cruces fronterizos, más de 250 elementos que nos van a permitir tener una supervisión directa a todos aquellos que transitan por nuestra frontera", dijo.

Adelantó que el gobierno de los EU dará a conocer las medidas para limitar el tráfico transfronterizo y sólo se permitirá el tráfico comercial. "Hay que recordar que somos el estado fronterizo más importante de este país donde hay un gran movimiento de flujos con nuestros vecinos del norte", dijo.

"Estaremos teniendo una reunión con nuestras alcaldesas y alcaldes de nuestro estado para darles a conocer la situación en la que se encuentra Tamaulipas, pedir que se sumen a las acciones que estamos llevando a cabo para poder llevar acciones que nos permitan enfrentar este fenómeno", advirtió.

Finalmente indicó que Coepris ya emitió recomendaciones para el cierre de centros recreativos, balnearios, albercas, palapas, cines, casinos y salones de eventos.

El EXHORTO

A suspender actividades

En una acción orientada a prevenir la dispersión del Covid-19 y limitar daños a la salud de la población, el Gobierno de Tamaulipas a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud exhortó a propietarios de gimnasios, centros recreativos, balnearios, albercas, palapas, salas de cine, salones de eventos y casinos, a suspender temporalmente sus actividades.

"Debemos ser ciudadanos responsables y mantenernos en aislamiento social", subrayó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, tras afirmar que las medidas son de carácter preventivo para hacer frente a la contingencia.

De la misma forma se sugiere a las comunidades religiosas dispensar la obligatoriedad de las misas y suspender encuentros de grupos numerosos, en caso de celebrarlas, que no congreguen a más de 20 personas y que no asistan adultos mayores de 60 años, embarazadas ni personas con enfermedades crónicas no controladas.