Definen el martes si pueden volver

Estamos en contacto con el alcalde, para ver si es posible, que ya se les deje trabajar a los compañeros en los tianguis.¨ Salvador Pedraza Hernández, dirigente de comerciantes en pequeño de la CTM

El martes será crucial no solamente para los comerciantes en pequeño que no han podido trabajar por ser considerados como no esenciales, sino también para los tianguistas quienes tienen programada reunión con el alcalde, para ver si ya pueden comenzar a trabajar y reabrir sus locales.

Lo anterior se sustenta en base a las declaraciones emitidas al reportero por Salvador Pedraza Hernández, secretario general de comerciantes en pequeño de puestos fijos y semifijos de la CTM en el Municipio, quien insistió en que la necesidad de trabajar sobre todo para los tianguistas apremia, pues sino no los liquida el coronavirus lo hará el hambre, y las preocupaciones.

"El 19 vamos a tener una reunión con el presidente municipal, licenciado Carlos Rafael Ulivarri López, para llevar a cabo otras pláticas buscando autorización para poder reabrir los tianguis".

Agregó que solo están dejando trabajar lo que es comida, pero no los tianguis de ropa, y es lo se quiere que los dejen chambear.

"Por eso estamos en contacto con el alcalde, para ver si es posible, que ya se les deje trabajar a los compañeros en los tianguis, ya que las necesidades apremian, y el decir quédate en casa es fácil, pero no resuelve los problemas económicos que están padeciendo".