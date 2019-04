Definen candidatos prioridades en Puebla

Al inicio de las campañas por la Gubernatura, el candidato de Morena, PT y PVEM, Miguel Barbosa, anunció un cambio a nivel constitucional; mientras Enrique Cárdenas, del PAN, PRD y MC, se lanzó contra la corrupción; y Alberto Jiménez Merino, del PRI, enfatizó en inclusión.

Los tres abanderados que compiten por Casa Puebla, definieron así sus prioridades en su proyecto de Gobierno, al comienzo de la etapa de 60 días en la que buscarán el voto de los poblanos.

Barbosa, que congregó en el Centro Expositor a líderes nacionales de los partidos, senadores, diputados federales, alcaldes, legisladores locales, informó que convocará a los constitucionalistas más prestigiosos para establecer la transformación legal en el Estado.

El abanderado dijo que desea esa transformación para colocar a la entidad al nivel de los cambios de fondo que ocurren en el País.

Además, sostuvo, no se va a comportar como los ex gobernadores emanados del PAN y del PRI, por lo que consideró urgente fortalecer los poderes y dotar de auténtica autonomía al Congreso local y sea contrapeso del Ejecutivo.

"Estoy planteando el rediseño profundo del régimen del Estado poblano", expresó.

"Voy a convocar a los mejores constitucionalistas del Estado de Puebla para crear un rediseño constitucional y legal de la vida institucional de nuestro Estado", anunció Barbosa.

En su mensaje Miguel Barbosa sostuvo que la vida de Puebla se basará en los principios de austeridad, igualdad, transparencia, honradez y búsqueda de la felicidad.

También aprovechó su discurso para advertir a su equipo que no hay autorización para emprender una campaña de guerra sucia, ya que, precisó, él no respalda estrategias de las que se dolió en la elección de 2018.

Convocó a sus contrincantes a una campaña de altura, sin descalificaciones ni agravios.

"Yo le digo a mi equipo que nosotros tenemos que ser ejemplo de limpieza electoral, y me comprometo a anunciarles que nuestra campaña no habrá eso (guerra sucia); sí habrá propuestas y mucha alegría, pero no bajezas", dijo.

El candidato de Morena, PT y PVEM también anunció que constituirá un Gabinete con paridad de género, que contará con 50 por ciento de hombres e igual porcentaje de mujeres.

Además, informó, creará la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género y aplicará una política transversal presupuestal.

<¡Contra la corrupción

El candidato del PAN a la Gubernatura, Enrique Cárdenas, arrancó sus actividades proselitistas a un costado del Zócalo de Puebla, en donde enfatizó en que su principal propuesta radica en el combate a la corrupción.

En su mensaje lanzó un ya basta en contra de los políticos que recurren al presupuesto para sus intereses personales y dejan de lado las necesidades básicas de la población.

"La clase política avaló la creación del Sistema Nacional Anticorrupción pero no ha permitido su cabal establecimiento; a ellos, a los los políticos corruptos les estorba y se han empeñado en evitarlo", comentó.

"Hoy depende del Estado que se castigue a los corruptos, entre menos impunidad haya, menos corrupción habrá, por tanto la solución depende de un buen gobierno donde la impunidad sea prácticamente cero", agregó Cárdenas frente a sus simpatizantes.

El economista explicó que no se trata de otro discurso más y para demostrarlo pondrá el ejemplo y presentará este mismo 1 de abril su declaración 3de3, junto con la de su esposa, a fin de transparentar sus bienes.

Comentó que así es como se da un paso en la lucha contra la corrupción, con hechos personales, hasta lograr la construcción de una cultura de la legalidad.

El abanderado del PAN, PRD y MC, llegó a pie al Zócalo después de recorrer algunos metros sobre la Avenida Reforma en compañía de su familia y personas allegadas a la organización Sumamos.