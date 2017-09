Defiende Procurador sistema acusatorio

Ciudad de México

El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, defendió ayer el sistema de justicia penal acusatorio, al que calificó como “civilizador” y como una herramienta del siglo XXI y afirmó que con su implementación México va por el camino correcto.

Al asistir a la presentación del libro “Memorias de Procuración de Justicia”, en Toluca, el titular de la PGR manifestó que si no se cree en la presunción de inocencia, no tiene ninguna lógica el régimen jurídico de juicios orales.

“Si no creemos vehementemente en la presunción de inocencia, no se puede construir un sistema penal acusatorio adecuado. Si no creemos en la presunción de inocencia y no creemos en el debido proceso, todo lo demás no tiene lógica.

“El sistema penal acusatorio es un sistema civilizador, porque tenemos que comprender como sociedad mexicana los instrumentos del siglo XXI”, dijo Cervantes, según un comunicado de la dependencia.

El Procurador expresó que México se merece un mejor sistema y un mejor modelo de procuración de justicia, y éste debe estar basado en solucionar el conflicto y restablecer la paz antes del conflicto, no en encarcelar a la gente.

Por ello, dijo que México debe llegar a estándares internacionales donde más del 90 por ciento de las denuncias se resuelven por medios alternativos.

“Hoy el futuro de México tiene que ser basado en el tema de Procuración de Justicia, como un elemento, insisto, civilizador, como un movimiento cultural, como un movimiento educativo, de que la solución de los conflictos radica y debe radicar en elementos diferenciados que no necesariamente son la cárcel”, expuso.

En el evento celebrado en el Palacio de Gobierno del Estado de México, el Procurador estuvo acompañado del Gobernador Eruviel Ávila y del Fiscal estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.