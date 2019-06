Defienden reconocimiento a Naasón Joaquín García

Ciudad de México.

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Kehila Ku, quien organizó la entrega de dos reconocimientos al líder de la iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, aseguró que no hay motivos para retirarle las preseas, pues su labor "es reconocida y probada".

El líder religioso fue detenido en California, Estados Unidos, acusado de haber cometido 26 delitos graves, entre ellos abuso sexual y pornografía infantil.

"No encuentro motivo por el cual se deba retirar un reconocimiento, la labor social de Naasón es reconocida y probada", escribió, cuestionada por El Universal.

Para la legisladora, se debe esperar la sentencia condenatoria para juzgar mediáticamente al líder religioso que también fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes.

"La presentación de alegaciones frente a un tribunal de un condado sólo da inicio a un proceso jurídico fundado en el principio de presunción de inocencia, así que creo que está claro que debemos esperar la misma", dijo.

"Además, institucionalmente la iglesia ya emitió un comunicado en el que se rechaza categóricamente esas imputaciones", fue otro de sus argumentos.

Ku Escalante fue, junto con el diputado experredista y ahora independiente Emmanuel Reyes Carmona, una de las firmantes y organizadoras de la entrega de los reconocimientos que hicieron distintos diputados federales a nombre propio.

La entrega de los mismos, como lo documentó El Uniersal, fue hecha el mismo día que se le homenajeó al líder con un concierto en el Palacio de Bellas Artes, el pasado 15 de mayo.

Ambos reconocimientos eran placas postradas en madera y en ellos aparece el escudo de la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados. El 24 de mayo, los coordinadores parlamentarios de San Lázaro consideraron que los mismos no tienen validez oficial.

DICE AMLO NO AFECTA A SU GOBIERNO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la detención del líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien recibió un homenaje en Bellas Artes, afecte a su gobierno.

"Puede ser que nuestros adversarios nos echen la culpa (por el uso que se le dio a Bellas Artes), pero ni modo que nos preocupemos por eso, está de moda, vean las columnas nos están cuestionando, ya se está volviendo deporte nacional, pero no pasa nada".

Morena no apoyó aunque sí fueron al concierto unos diputados

>El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el grupo parlamentario que coordina nunca apoyó a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de la Luz del Mundo, pese a que algunos diputados acudieron al concierto en su honor que se realizó en el Palacio de Bellas Artes.

>"No, pues la bancada de Morena no hizo ningún tipo de apoyo. Si hay diputados en individual que lo hicieron, yo creo que habría que platicarlo con ellos [...] La bancada de Morena no hizo ningún apoyo, ningún reconocimiento, no necesito hacer ningún deslinde", dijo.

>En entrevista telefónica desde Washington, Delgado Carrillo añadió que "si está detenido [el líder religioso], es porque tiene acusaciones de las cuales tendrá que responder".