Defienden independientes legalidad de firmas en INE

Cd. de México.- A un día de que el INE dé a conocer el informe sobre la legalidad de las firmas de los aspirantes independientes a la Presidencia, Armando Ríos Piter y representantes de Margarita Zavala se reunieron con la autoridad electoral para expresar inquietudes.

El INE actualmente revisa el 100 por ciento de los apoyos de Zavala, Ríos Piter y "El Bronco", debido a que, al analizar una muestra de 15 mil de sus firmas, más del 10 por ciento presentaron irregularidades.

Ríos Piter, aspirante que, de acuerdo con fuentes del INE, ha tenido las mayores anomalías, dijo que cuestionó los argumentos legales y el soporte jurídico del procedimiento de verificación de rúbricas del organismo electoral.

"Cuál es el procedimiento del INE mediante el cual realiza la verificación de apoyos ciudadanos encontrados en la lista nominal y que habían alcanzado el umbral establecido", aseveró tras reunirse con el consejero Benito Nacif y Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.

"No es un procedimiento que estuviera previamente considerado, para nosotros no hay un aval, una fortaleza, yo creo que eso no pasa la prueba de ácido del tribunal".

El senador con licencia condenó las filtraciones de información en el INE sobre sus firmas y acusó al ex Presidente Felipe Calderón de estar detrás de las mismas.

Sin embargo, aseguró que tiene la confianza de que el árbitro electoral valide todos sus apoyos ciudadanos.

"Seguramente hay alguien que tiene un interés detrás, yo he señalado que Felipe Calderón lo tiene, tengo información de que él está tratando de empujar para jalar agua a su molino", denunció.

"Nosotros metimos todas las firmas, el INE no tiene por qué presentarnos un resultado de manera distinta porque todas son de carne y hueso".

Fernanda Caso y Fausto Barajas, representantes de Zavala, dijeron sentirse tranquilos y con la confianza de que la ex panista aparezca en la boleta presidencial.

Caso detalló que, incluso, en días previos, en la mesa de control de verificación del INE lograron recuperar 47 mil firmas que estaban en tela de juicio por irregularidades menores.

"Nosotros estamos tranquilos, hicimos bien la chamba", apuntó Barajas.

Se prevé que mañana acuda Jaime Rodríguez "El Bronco" a reunirse con Nacif antes de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sesione, a las 17:00 horas, para presentar el informe sobre la validez de las firmas.

En la víspera, Ríos Piter, "El Bronco" y Zavala cancelaron un encuentro que tenían previsto para este jueves.

"En realidad no está en mi agenda, yo creo que no se va a hacer porque no está en mi agenda", aseveró Zavala en entrevista con medios.

Por su parte, el equipo de Ríos Piter notificó sobre la cancelación de la reunión con Zavala y Rodríguez.