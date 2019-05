Defienden el modelaje

Ciudad de México

Quedarse con los brazos cruzados no se hizo para Pamela Rodríguez.

La modelo paraguaya es una chica de acción por eso sale a buscar la chuleta donde quiera que esté.

Desde hace unos años a la fecha, el trabajo de las pasarelas y el modelaje en su país, dijo, ha escaseado porque el medio ha perdido credibilidad, pero sobre todo se ha abaratado.

"Muchas de las chicas nuevas que llegaron a este medio trabajan por propinas, casi gratis, solo por figurar en algún medio, pero con eso mataron el modelaje en Paraguay.

DE BUENA CARRERA

"Afortunadamente yo llegué en una época en que se podía hacer una buena carrera y como no soy una modelo barata casi no trabajo en mi país, pero no me preocupa porque me llaman de otros países como Tailandia, Bangkok e incluso de Holanda", afirmó.

"El medio en mi país está muy desprestigiado, ya no pagan como antes, hay poco respeto y realmente no estoy de acuerdo con muchas cosas que las modelos nuevas permiten, y aunque el panorama parece desesperanzador, también es una oportunidad para crecer y eso es lo que yo he hecho".