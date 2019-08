Defienden a Michael Jackson con filme

Cd. de México.

Según NME, el filme muestra parte de las batallas legales que El Rey del Pop libró en vida y cuenta con testimonios de amigos cercanos, ex empleados e investigadores.



Matt Fiddes, uno de los guardaespaldas del intérprete, declaró que el filme es una respuesta ante las acusaciones falsas que hicieron Wade Robson y James Safechuck, presuntas víctimas de abuso sexual del cantante, en Leaving Neverland.



"Siempre es por dinero, es difícil entender cómo estas acusaciones pueden ser ciertas", declaró el ex trabajador del cantante.



Fiddes agregó que al ser mostrada la verdad, según él, espera que Robson, Safechuck y el director Dan Reed se sientan avergonzados por lo que dijeron en Leaving Neverland.



"Me encantaría que Wade, James y Dan vinieran a desafiarnos en televisión en vivo, que desafiaran la verdad sobre el hombre que conocimos, nuestro amigo Michael", dijo.



Chase The Truth estará disponible en Amazon Prime Video, YouTube Movies, Vudu, iTunes, Xbox Store y Google Play; aún no tiene fecha de lanzamiento para México.