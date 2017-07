Defiende Guido Pizarro competitividad en Liga MX

"La Liga mexicana puede que no sea tan conocida aquí, pero en Sudamérica ha sido muy competitiva en los últimos años.

"Siempre uno aspira desde chico a jugar en Europa y en la selección, por eso estamos aquí. Siempre he trabajado para esto y se me presenta una oportunidad en un club muy importante. Me voy a entregar al máximo", dijo Guido en su presentación.



Pizarro posó con su nueva playera junto a su compatriota Ever Banega, quien también sonaba para llegar a los regios.