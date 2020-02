Defiende Yeidckol a expriistas precandidatos, en Morena

NOTICIAS RELACIONADAS Tatiana Clouthier anuncia que va a la gubernatura de NL o Sinaloa

La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, defendió la llegada de externos, incluso expriístas, como candidatos morenistas para las elecciones de Hidalgo y Coahuila, pero incluso en Nuevo León, que renovará gubernatura en 2021.

"En Morena no hay dedazos ni vamos a proponer ni a rechazar. Son bienvenidos todos y haremos encuestas y quien gane la encuesta será el candidato" indicó, al señalar que hay "muchos" que llegan de otros partidos y tienen más compromiso que los que llegan de la izquierda.

Anoche el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena acordó negociar coaliciones en Hidalgo y Coahuila que tendrán elección este año. Para el caso de Hidalgo Polevnsky reconoció el perfil de Canek Vázquez, ex operador del líder priista Manlio Fabio Beltrones, y quien busca la alcaldía de Pachuca, además del de la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Calara Luz Flores, quien ayer renunció al PRI.

Morena "es un partido político no el club de Yeidkcol, se hace lo que los estatutos dicen no lo que yo diga" por lo que, sostuvo, no propondrá ni pondrá candidatos, y tampoco vetará a nadie.

"El estatuto dice que pueden venir todos los que quieran, entiendo que traen una campañita contra Canek. Lo conozco, estaba yo en el Senado. Se pasó a morena cuando era diputado local y se trajo como a7 más con él...de que sabe hacer política, sabe hacer política.

"Que le tendrán miedo quieren quieran ser sus contrincantes no me cabe la menor duda, de que le quisieron hace un numerito (el sábado) también, pero yo no voy a proponer candidatos", dijo.

Cuestionada por la cercanía de Vázquez con Beltrones, la morenista indicó "que haya sido colaborador de quien sea, en el estatuto no dice si era colaborador de Tito Pérez entonces no entra, eso no lo dice, entonces no importa de quien ha sido colaborador". Además es el estatuto es el que permite candidaturas externas, insistió.

En el caso de la presidenta municipal neoleonesa, Polevnsky reconoció su trayectoria, y rechazó que eso genere un conflicto con la diputada Tatiana Clouthier, quien en vista como posible abanderada de Morena al gobierno de Nuevo León. "Clara es un caso, es alguien que ha volteado a ver a Morena, ya hemos platicado pero no hemos formalizado nada hasta este momento.

"Hoy me enteré por las noticias que había renunciado al PRI es por mucho la candidata más votada de todos, es muy interesante, perfil muy interesante, ¿la conozco? si, ¿hemos formalizado algo? No, por supuesto que sería bienvenida. No hemos llegado a ese momento", señaló.

Pero si alguien se molesta con eso, lo desestimó. "Los que caigan en el enojo van a tener dos problemas enojarse y encontentarse".