Defiende Vicente Fox el pago de pensión y séquito

San Cristóbal de las Casas, Chis.

El expresidente Vicente Fox defendió el pago de su pensión, de 20 colaboradores a su servicio y el de los elementos del Estado Mayor que le brindan seguridad, todo con cargo al erario.

El guanajuatense consideró que los apoyos administrativos así como su pensión son un reconocimiento que se les brinda a los ex Mandatarios por haber servido al País.

"No somos los malos de la película, somos gente que trabajó y que continúa trabajando por México", señaló.

Además, aseguró que es de conocimiento de todo el pueblo de México que se otorga esta pensión "no sólo como un reconocimiento, quizá como un agradecimiento".

"A mí me parece correcto y así lo es en todas partes del mundo, todos los ex Presidentes tienen mucho que dar por su país (...) nadie como ellos conocen y tienen experiencia para hacer las cosas mejor", agregó.

Fox destacó que en caso de no existir estos apoyos, como la pensión y el pago de personal administrativo, se fomentaría la incursión en actos de corrupción.

"Prácticamente todos (los países) tienen un régimen de pensiones para ex Presidentes, se hace con el propósito de que durante la Administración no se tengan tentaciones, tentaciones de hacerse justicia por mano propia, de agarrar dineros que no corresponden".

Además, subrayó que este mecanismo busca evitar que haya injusticias.

Grupo Reforma publicó ayer que además de los elementos del Estado Mayor Presidencial que resguardan a los exmandatarios mexicanos, éstos tienen a su disposición secretarias, asesores, choferes, secretarios particulares y hasta "directores generales".

Vicente Fox es quien cuenta con la segunda nómina más abultada al tener 20 empleados a costa del erario; sin embargo, reiteró que sus apoyos son justos.

"Yo creo que es importante señalar que todo Presidente de la República de alguna manera u otra ha tenido una aval de la ciudadanía para llegar a ser Presidente, inclusive quien lo haya hecho muy mal.

"Quien lo haya hecho mediocre o lo haya hecho muy bien fueron seis años de trabajo intenso, trabajando por México y los mexicanos", insistió.

En relación a que fue captado burlando los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional de Guanajuato y de la Aduana a su llegada de Estados Unidos el pasado 11 de julio, indicó -en tono de sorna- que tenía ganas de ir al baño.

"Tenía ganas de ir al baño, tenía que ir al baño", dijo y rechazó abundar sobre el tema.

Tras presentar la 10 Carrera Atlética San Cristóbal, Fox también pidió al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, escuchar a los ex Mandatarios porque tienen talento.

"Y me puedo referir al mejor de los expresidentes o al peor de la expresidentes, todo mundo hicimos aportaciones grandes a este país", indicó.

Frente a medios criticó la intención de AMLO de regresar al Estado Mayor Presidencial al Ejército, así como la decisión de eliminar a los delegados estatales y nombrar a un coordinador en cada entidad federativa, porque consideró que atenta contra el federalismo y desmantela al Estado mexicano.