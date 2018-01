Defiende Tuca a Avilés por fallo de penal; culpa al mal estado de la cancha

Sí Avilés Hurtado ha fallado penales claves con los Rayados mucho tiene que ver el estado de la cancha del Estadio BBVA Bancomer, consideró el DT de los Tigres, Ricardo Ferretti.



"Quisiéramos meter todos, pero tiene que ver la cancha del estadio, la verdad, ¡hijole!, ojalá pusieran más atención, se ve muy fea la cancha, el pasto se levanta, se ve negra, parece enlodada, para un estadio tan bonito, merecería más atención porque afecta a la hora de cobrar un penalti.



"En un juego con América (Semifinal de Copa) los jugadores no podían ni correr para patear la pelota, porque se levantaba el pasto", expresó el "Tuca".



En el mismo sentido, el timonel brasileño defendió a Hurtado de los abucheos de la afición Rayada, al comentar que el torneo pasado fue de los mejores y puso como ejemplo a Walter Gaitán, de quien dijo también falló varios penales.



"Sólo fallamos los que intentamos, y todos como jugadores así estamos, nos equivocamos, fallamos penales, pases, goles, pero también la gente se olvida muy pronto de las cosas porque este jugador (Avilés) fue pieza fundamental.



"En el caso de Avilés, él no debe perder la confianza en sí mismo, es un gran jugador, no tiene que demostrar nada a nadie, aquí en Tigres una vez Gaitán falló cuatro seguidos", señaló Ferretti.