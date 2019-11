Defiende su soltería

Emma Watson ha dejado en claro muchas veces que disfruta de su soltería, incluso hace poco dijo en una entrevista que "ella es su propia pareja".

Además, la actriz envió un poderoso mensaje a las mujeres que están a punto de cumplir 30 años al igual que ella, pues aceptó que cuando llegas a esa edad uno se empieza a cuestionar hacia dónde quieres ir.

SIN PREOCUPACIONES

De igual manera dijo que a las mujeres se nos hace creer que debemos preocuparnos si nos acercamos a los 30 o ya los pasamos y no tenemos ciertas cosas:

Si no has construido una casa, si no tienes un esposo, si no tienes un bebé".

Sin embargo, también aclaró que a pesar de la ansiedad que puede causar eso, es muy importante aprovechar la oportunidad para construir una relación con nosotras mismas.

Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy feliz [de estar soltera]. Yo lo llamo autoemparejada".

De acuerdo con información de medios locales, el objetivo de Emma es recordarle a las mujeres que NO tienen que atravesar por la gran crisis de los 30 agregando peso adicional por la presión que genera la sociedad, pues es incluso más importante perseguir los sueños.