Defiende su remake

Ciudad de México

El director Mauricio Valle defendió su decisión de adaptar la comedia romántica Como Si Fuera la Primera Vez, que en 2004 protagonizaran Adam Sandler y Drew Barrymore.

"El mexicano tiene rechazo por lo que hacen otros mexicanos. Gran parte de las comedias más exitosas de los últimos años son remakes. Creo que podemos usarlos.

"Lo único que podemos hacer por nuestra parte es entregarle un mejor producto a la gente, mejor entretenimiento y para que salga contenta del cine", compartió en conferencia de prensa de la presentación del filme.

NUEVA VERSIÓN

El cineasta hizo una nueva versión de la historia, sobre Lucy, una chica con memoria a corto plazo que cada nuevo día es enamorada por un biólogo de nombre Diego, en la que contó con el protagónico de Vadhir Derbez y Ximena Romo.

La actriz aseguró que no se trata de qué trama se cuenta, sino cómo se hace y por eso el remake tiene su valor.

"Nos venimos repitiendo desde Shakespeare, hasta Spider-Man y Superman porque son historia que pueden atravesar las barreras del tiempo y el espacio, de países y personas y siempre van a ser diferentes", dijo Romo.

El hijo de Eugenio Derbez sostuvo que no teme ser encasillado como un actor de comedia, puesto que ha hecho varias en cine como 3 Idiotas y Dulce Familia.

"Siempre me ha gustado hacer reír a la gente. Soy una persona con mucha energía y la comedia es algo que me encanta hacer, definitivamente. No tengo un miedo como tal, creo que tengo un estilo diferente al de mi papá y, en general, al de la familia. Que tengamos la misma cara es una cosa.

Como si Fuera la Primera Vez se estrena este viernes en las salas de México.