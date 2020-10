Defiende su ‘Nuevo Orden’

La controversia desatada en redes sociales, donde se cuestionó que “Nuevo orden”, su más reciente filme, es clasista, no preocupa a Michel Franco.

El realizador carece de cuentas sociales y por amigos se enteraba de las críticas desatadas por el tráiler lanzado y donde se ve a gente morena invadiendo la fiesta de una fiesta de clase alta.

POR ESTRENAR

“Nuevo orden”, ganadora en el Festival de Cine de Venecia y que estrena en salas mexicanas la semana próxima, se ubica en un futuro distópico, palabra que significa lo más negativo en una sociedad.

Naian González, Daría Yazbek, Mónica del Carmen y Fernando Cuautle integran el elenco de la cinta, que requirió de 3 mil extras.

“La manera en que se discuten las cosas y explotan en ese mundo digital no me interesa tanto para ser honesto; el tráiler no refleja lo que es la película donde tratamos varios temas, lo que digo es que la vean y esto no se quede solamente un chisme de redes”, señala.

SIN ETIQUETAS

“Siempre me imaginé una distopía en el futuro cercano sin ser México, escribí el guión sin ponerle etiquetas, el guión estaba listo hace tres años y cuando empezaron a haber cambios en la política me preguntaban si la iba a hacer y decía que si porque atiende temas como la disparidad social que me preocupa mucho”, agrega.

Del Carmen, reciente ganadora del Ariel por “Asfixia”, subraya que no habría aceptado participar si fuera una historia clasista.

“Me han invitado a varios programas, telenovelas y siempre he dicho no porque no me interesa eso”, destaca.

Naian (“Crónica de castas”) y Darío (“La casa de la flores”) comentan que no deben olvidarse los comentarios positivos de los cuales hubo muchos.

“En redes sociales se simplifica mucho el discurso, sin la complejidad que se está hablando”, indica Darío.

“Nuevo orden” es distribuida internacionalmente por la misma compañía que manejó la multigalardonada “Parásitos”; se ha vendido a 48 países, incluido Estados Unidos.