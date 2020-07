Defiende su lado caritativo

El Príncipe Enrique respondió a las afirmaciones sobre su organización benéfica después de que un grupo de activistas se quejara ante la Comisión de Caridad de un uso inapropiado de los fondos, de acuerdo con el medio británico Daly Mail.

El Príncipe, a través de un portavoz, calificó las quejas en contra de sus fundaciones caritativas como afirmaciones falsas.

“El Duque de Sussex siempre ha estado y sigue profundamente comprometido con su trabajo caritativo. Este es el enfoque de su vida, y su devoción a la caridad está en el centro de los principios por los que vive, y es evidente a través del impacto y el éxito de sus muchos proyectos de caridad en todo Reino Unido y más allá.

TODO ES FALSO

“Hasta este punto, es profundamente ofensivo ver hoy afirmaciones falsas sobre el Duque de Sussex y su trabajo caritativo. Es difamatorio e insultante para todas las organizaciones y personas destacadas con las que se ha asociado.

La campaña anti realeza Republic aseguró que The Royal Foundation entregó 145 mil libras (cerca de 184 mil dólares) a Sussex Royal y casi 145 mil libras a Travalyst, el plan de ecoturismo del Príncipe Enrique.

Los Duques de Sussex presentaron documentos oficiales ante Companies House para disolver su fundación real en julio mientras cambian su enfoque a Travalyst, según los informes.

La compañía, que se creó de manera independiente, espera ayudar a la industria del turismo a sobrevivir a la crisis del coronavirus.

BUSCA APOYAR

Travalyst, dirigido por el Príncipe Enrique, reunió a algunos de los mayores operadores de la industria de viajes, incluidos Visa, Booking.com y Skyscanner, para ayudar a los viajeros a elegir opciones con bajas emisiones de carbono más fácilmente y seleccionar destinos que tengan más beneficios para las comunidades locales.

El CEO de Republic, Graham Smith, escribió una carta a la Comisión de Caridad.

“Estoy escribiendo para presentar una queja formal contra The Royal Foundation (Caridad no. 1132048) y Sussex Royal (Caridad no. 1185074).

“Estas dos organizaciones benéficas parecen estar incumpliendo las pautas sobre el uso adecuado de los fondos de caridad y pueden estar incumpliendo su deber de actuar de manera independiente y exclusivamente en interés de sus objetivos”, aseguró Smith.

El CEO de Republic agregó que la fundación real ha perdido casi 300 mil libras (más de 381 mil dólares) debido a proyectos personales de Enrique.

“Le pido a la Comisión de Caridad que investigue a estas dos organizaciones benéficas, que les pida que justifiquen estos pagos y que demuestren que no están esclavizados por sus patrocinadores reales (los hijos de la Reina Isabel)”.

De acuerdo con el porta voz de The Royal Foundation las subvenciones se llevaron a cabo de manera transparente.

“Las subvenciones otorgadas a Sussex Royal fueron para apoyar el trabajo caritativo de los Duques de Sussex. Estaban totalmente en línea con los requisitos de gobernanza y se informaron de manera transparente”.