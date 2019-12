Defiende su ambiguo look

No lo juzguen por su guardarropa: Harry Styles está feliz con su sexualidad, sin importar que la gente vea con malos ojos que se vista con faldas, aretes de perlas y blusas transparentes.

Como puntualiza, esas elecciones extravagantes en su atuendo corresponden simplemente a un gusto.

"Lo que visten las mujeres. Lo que visten los hombres. Para mí eso no es importante. Si veo una camisa linda y me dicen: ´pero es para señoras´, no hacen que se me quiten las ganas de usarla.

SE SIENTE CÓMODO

"Realmente creo que en el momento en el que te sientes cómodo contigo mismo, todos esos problemas se vuelven más fáciles de sobrellevar", reflexionó el cantante en una entrevista para el diario The Guardian.

Desde hace un par de años, el ex One Direction ha dado de qué hablar por su peculiar estilo al vestir: colores mostaza, atuendos rosas y más recientemente, una blusa transparente y un arete de perlas.

LEVANTA DISCUSIONES

Ese look, que usó en mayo en la Met Gala de Nueva York, levantó discusiones sobre su sexualidad.

"¿Estoy tratando de ser ambiguo sobre mi sexualidad para tratar de verme más interesante? No. Sobre cómo quiero vestir o las elecciones de mi trabajo, siempre las tomo pensando en la gente con la que trabajaré.

"Quiero que las cosas luzcan de cierta forma. No porque me harán lucir gay, heterosexual o bisexual, sino porque simplemente me hacen ver cool. La sexualidad debe ser algo divertido", explicó Styles, de 25 años.

DIVISIÓN DE GÉNEROS

Sin embargo, está consiente que por su fama mundial, todo lo que haga, incluyendo sus elecciones de ropa, darán de qué hablar. En este caso, iniciar una conversación sobre la división entre géneros.

"En parte (vestir prendas catalogadas como femeninas), es para lograr tener un gran momento de autorreflexión y de autoaceptación. Creo que estamos viviendo en un tiempo muy liberador.

"La gente se está preguntando cada vez más: ´¿por qué no?´. Eso me emociona. No sólo en la moda las líneas divisorias están borrosas, sino en otros temas. En la música los géneros se están borrando también".