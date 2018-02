Defiende Ricardo Anaya a Javier Corral

CHIHUAHUA, Chih.- El precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, rechazó que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se esté distrayendo de su administración por encabezar la Caravana por la Dignidad.

En entrevista en el aeropuerto después de aterrizar procedente de la Ciudad de México, Anaya Cortés dijo que la Caravana tiene dos causas justas: la primera es extraditar al ex gobernador, César Duarte, y la segunda recuperar recursos que le corresponden al pueblo chihuahuense.

"Javier Corral es un gobernador del que yo me siento muy orgulloso y la Caravana que él está realizando tiene dos causas justas, que son importantes para el pueblo de Chihuahua, por supuesto que no implica distraerse, sino al contrario concentrarse en estos dos esfuerzos, primero de que se haga justicia de que el ex gobernador César Duarte sea extraditado y enfrente la justicia en nuestro país, y la Caravana tiene un objetivo, que es recuperar recursos que le corresponden al gobierno de Chihuahua, de tal manera que él tiene razón en hacer este esfuerzo y cuenta con mi apoyo y mi respaldo", dijo.

Hoy jueves, Javier Lozano, uno de los voceros del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, aseguró que Javier Corral se distrae de su trabajo como mandatario estatal por encabezar la Caravana por la Dignidad.

Revisará contratos del Nuevo Aeropuerto de la CDMX

Anaya Cortés aseguró que si llega a ser Presidente de la República, la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México va a continuar, pero va a revisar todos los contratos para asegurarse que no haya corrupción.

"Cuando yo llegue de Presidente, por supuesto que vamos a impulsar que continúe esta obra, pero también vamos a revisar los contratos para asegurarnos de que no haya corrupción", dijo.

"Hay tres posiciones en esto, por un lado está la posición absolutamente equivocada de López Obrador de cancelar la obra, equivocada porque sí hace falta un aeropuerto, porque ya se invirtió dinero en esta obra y sería un error garrafal detenerla, pero por el otro lado está la posición de Meade que sólo quiere que avance la obra y que haya transparencia. Mi posición es sí a favor del nuevo aeropuerto, sí hace falta, es una obra de infraestructura para nuestro país, pero también debe haber una revisión puntual de los contratos para garantizar que no haya corrupción en una obra de esta magnitud", aseguró.