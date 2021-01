Defiende Reynoso al 'Cata' de las críticas

Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, salió al quite por el central Julio César Domínguez.

El estratega aseguró que el "Cata" es un ejemplo en los entrenamientos y jugará mientras mantenga su nivel, pese a las críticas de la afición cementera.

"Cuando pasa algo malo, casi siempre los responsables son los que tienen más tiempo en la institución y a veces uno se condiciona por esa parte; al 'Cata' me tocó verlo llegar de jovencito a la institución, a Chuy (Corona) más maduro; pero veo el respeto y la admiración de los compañeros", explicó Reynoso este miércoles en video conferencia.

"Porque son un ejemplo entrenando, el día con día de acercarse a los chavos, y hoy si están acá es por su rendimiento, no solo en los juegos sino en el día con día; mi concepto en el caso del 'Cata' es de lo mejor y ellos saben que conmigo van a jugar si los veo trabajando bien y los veo marcando una diferencia y si no, no van a jugar, de ahí en más la gente le echa mayor responsabilidad a la gente que lleva más años, pero esto si perdemos es culpa de todos y si ganamos es culpa de todos, a la cancha salen 11 pero compiten 24, 25".