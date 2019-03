Defiende Procuraduría la adopción temporal

McAllen, Tx.- La Procuraduría General del estado de Texas, a través del procurador, Ken Paxton, defiende firmemente el sistema de adopción temporal, ante la corte del Quinto Circuito.

Paxton enfáticamente exhortó a la Corte Federal de Apelaciones del 5º Circuito para que haya consistencia entre el fallo sobre adopción temporal emitido en octubre de 2018 y la orden de restricción modificada por la Corte Federal de Distrito en noviembre de 2018.

El estado sostiene que la corte de distrito no ha cumplido con el estricto mandato del 5º Circuito para modificar la orden de restricción permanente emitida en enero de 2018, de modo que sea consistente con el dictamen del 5º Circuito.

Tal como ha sido explicado en documentos legales suplementales del estado y en los argumentos orales, la orden de restricción modificada incluye nuevas disposiciones correctivas que no fueron autorizadas o contempladas por el dictamen, y efectivamente reincorporan disposiciones que el dictamen había anulado. El incumplimiento de la corte de distrito, de obedecer las instrucciones del 5º Circuito, pudiera crear cargas administrativas innecesarias para quienes llevan los casos, prohibir el uso eficiente de trabajadores especializados, e inhibir la capacidad de trabajadores para proveer cuidado correcto y necesario a los niños de Texas.

"En octubre, el 5º Circuito anuló varios fallos de la corte de distrito y sostuvo que la extensa orden de restricción permanente de la corte de distrito fue mucho mayor a los límites permitidos," dijo el Procurador Paxton. "Al modificar la orden de restricción, la corte de distrito nuevamente se ha extralimitado. Las disposiciones incorrectas ordenadas por un juez federal no elegido no solo no son prácticas, si no que en realidad son perjudiciales para los administradores de casos de adopción temporal y para los niños a quienes cuidan a diario. Confío en que el 5º Circuito va a estar de acuerdo."