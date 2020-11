Defiende Pompeo política de su jefe

DUBÁI.

El secretario de Estado Mike Pompeo defendió el domingo su gira por los estados del Golfo Pérsico y los continuos esfuerzos de la administración de Donald Trump para presionar a Irán.

Aunque Pompeo no ha respondido las preguntas de los reporteros estadounidenses que han viajado con él durante los últimos 10 días, se sentó con la emisora saudí Al-Arabiya en Dubái para unas breves declaraciones televisadas el domingo.

"Nuestras políticas no cambian. Nuestro deber no cambia. Mis responsabilidades no cambian", dijo. "Todavía tengo la obligación, cada hora, cada minuto, de defender al pueblo estadounidense y mantenerlo en primer lugar en nuestros esfuerzos, y lo haremos. Haremos eso hasta el último minuto".

En lo que probablemente fue su última gira por el Golfo Pérsico como secretario de Estado, el funcionario destacó la estrategia de Medio Oriente de la administración Trump que centró a Irán como "la amenaza central en la región".

"Será nuestra política hasta que se complete nuestro tiempo", dijo, sin decir cuándo dejaría de trabajar como el principal diplomático de Estados Unidos.