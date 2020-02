Defiende Polevnsky liderazgo de Morena

Ciudad de México.

La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, defendió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) su liderazgo al frente del partido al señalar de ilegal el VI Congreso Nacional morenista que designó a Alfonso Ramírez Cuéllar.

La secretaria general en funciones de presidenta expuso que decidió acudir a la Sala Superior porque además de irregularidades en la convocatoria, que también impugnó, hubo deficiencias en la integración del quórum; además de que se tomaron decisiones fuera de la legalidad, entre ellas la supuesta elección de Ramírez Cuéllar, y la remoción de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sin causa justificada.

Señaló en total "unas 25 cosas" que ameritarían anular ese evento y sus acuerdos.

El Congreso decidió nombrar nuevos integrantes del CEN sin respetar las garantías individuales de los secretarios en funciones y en cambio acordaron dejar a los que fueron nombrados en 2015. Nombraron a Ramírez Cuéllar como dirigente provisional, no reunieron el quórum requerido, entre otras anomalías según Polevnsky.

Acordaron "destituirnos sin razón alguna", acusó.

"Imagínense un partido de izquierda que normalmente defiende derechos humanos y los respeta, que pisotee derechos, no digamos los míos sino los de mis compañeros para destituirlos nada más porque no son santos de su devoción o no los caravanean", agregó.

"Quisieron dar un albazo porque quisieron destituirnos a todos, pero el estatuto establece que sólo es posible por causas de fuerza mayor y mediante proceso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia", refirió.