Defiende a mujeres de su staff

Ciudad de México

Liam Payne defendió a las mujeres que son parte de su equipo de trabajo, luego de que el diario Daily Mail publicara que el intérprete mantenía una relación con una de ellas.

"Mi equipo está lleno de mujeres talentosas e inteligentes. Me parece mal que la prensa las reduzca a algo romántico únicamente por el hecho de estar a mi lado. ¿No es tiempo de que tratemos a las mujeres con un poco más de respeto?, escribió Payne en Twitter.

DEGRADANTE

"Hasta ahora, la prensa ha hecho esto con cada miembro femenino de mi personal, es degradante, algunas de ellas se encuentran en una relación y esto complica el entorno laboral. Esto se acaba aquí", sentenció el intérprete en un segundo mensaje.

Las publicaciones del ex One Direction fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes han retuiteado más de 34 mil veces las declaraciones.

So far the press have done this with every female member of my staff it´s demeaning some are in relationships and it complicates there work environment when they do this to them ... I think it stops here