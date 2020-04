Defiende López Obrador saludo a mamá de ´Chapo´

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí saludó a Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, en su gira por Badiraguato, Sinaloa, pues merece todo su respeto y que la ayudará para que Estados Unidos la deje visitar a su hijo en prisión.

"Sí, la saludé, hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores, fui a la supervisión de un camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, es un camino importantísimo que va a atravesar la Sierra Madre Occidental, va a beneficiar a más de cien comunidades marginadas.

"Y el camino está hasta ahora en construcción adelante de un poblado que se llama La Tuna, y ahí vivía la señora y ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí, que quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé, es una señora de 92 años y ya dije: la peste funesta es la corrupción no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo", afirmó en conferencia.

El Mandatario señaló que gestionará con autoridades estadounidenses para que Consuelo Loera viaje a ese país y pueda ver a su hijo -quien se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado- por cuestiones humanitarias.

"Me entregó una carta porque les decía, tiene 92 años, es una mujer grande la señora, una adulta mayor, anciana y como todas las madres, todavía no conozco a una madre que acepte la culpa de un hijo, las madres tienen amor especial, sublime a los hijos, entonces, que no lo ha visto en 5 años y no se quiere morir sin verlo.

"Y me pide que ayude en gestiones para que el Gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite, desde luego esto depende del Gobierno de Estados Unidos, también por cuestiones humanitarias se le debería permitir ir con cuidados sanitarios, médicos, lo haría por cualquier ser humano".

López Obrador cuestionó por qué no saludaría a la mamá de Guzmán Loera si, refirió, a veces, le tiene que dar la mano a "delincuentes de cuello blanco".

"A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad, entonces, cómo no se la voy a dar a una señora, cómo la voy a dejar la mano tendida, se me hace mal", agregó.