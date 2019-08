Defiende López Obrador disminución en gasto de Presidencia

Cd. de México.

Ante los señalamientos de gastos excesivos en Presidencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, por el contrario, en su Administración hay una disminución, con un presupuesto ejercido de poco más de 300 millones de pesos, hasta el momento.



"Decirles que nosotros no tenemos esos gastos, que al contrario, hay una disminución considerable del Presupuesto en Presidencia, en términos generales se ejercieron el año pasado alrededor de 3 mil millones de pesos. Mil millones en la Presidencia y cerca de 2 mil millones el gasto del Estado Mayor Presidencial.



"Y ahora, nosotros llevamos ejercidos, hasta ahora, un poco más de 300 millones, calculamos que vamos a terminar en 700, 800 millones el año", aseguró.



En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador calificó de calumniosa la información difundida sobre el gasto, porque, sostuvo, no se tienen pruebas ni argumentos.



"Se dio a conocer información calumniosa sobre el consumo de longaniza, de chorizo, todo un montaje, un escándalo y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios: periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas, que sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros", aseguró.



"Muy irracional, sin argumentos, pura fobia, pura carga ideológica, puro conservadurismo".



Respecto a los gastos en Presidencia, el Mandatario dijo que el gasto mayor tiene que ver con seguros, el cual se debe hacer para mantener las instalaciones.

"Desde luego", expuso, "se redujo el número de servidores públicos de la Presidencia y los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial pasaron a formar parte de la Sedena".



Tras explicar que, en el anterior Gobierno había compra de alimentos porque había comedores en Presidencia, el Jefe del Ejecutivo sugirió que se ofrecieran disculpas por lo informado respecto a estos gastos.



"Por eso la longaniza y el chorizo, pero no somos nosotros, que no nos confundan y ojalá y todos estos articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil, ofrezcan una disculpa", pidió.



"Pedírsela al senador que dio a conocer esto, o a los militantes de partidos de Oposición, está más complicado, pero sí quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo y objetividad deberían de ofrecer disculpas, eso es lo más conveniente en estos casos, es un acto de honestidad, decir me equivoqué, me dejé llevar por mi pasión antigobierno o en contra de la Cuarta Transformación, como sea, porque sí se dieron vuelo, bastante".



"¿Esto era lo que compraban en la pasada Administración?", se le preguntó.



"Sí, era lo que gastaban y lo que adquirían y quedó eso en la página como presupuesto, pero desde luego que eso no se iba a ejercer y se demuestra, ahora si que no hay mal que por bien no venga, de cómo era y cómo es ahora", respondió.



López Obrador dijo que el gasto del EMP estaba considerado como un gasto de seguridad nacional y sólo se informaba el gasto total, no se daba a conocer el específico desglosado.



El Presidente dijo que este tema es una oportunidad para reivindicar la política de austeridad.