Defiende Gaby Platas la libertad de expresión de Sergio Goyri

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de que la semana pasada saliera a la luz un video en el que el actor Sergio Goyri llama "pinche india" a la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, la actriz Gaby Platas sale en su defensa.



Si bien comenta que no está de acuerdo en las palabras de Goyri también considera que se violó su libertad de expresión.



"Uno puede no estar de acuerdo con lo que dijo el señor Goyri pero creo que hay que respetar primero que él estaba en una reunión con sus amigos en un lugar privado, por un lado, por otro es libertad de expresión y la libertad de expresión también incluye decir cosas que igual no nos gustan, que a lo mejor no estamos de acuerdo o no tiene que ver con nuestras ideas pero el señor está en su derecho de estar con sus amigos y decir lo que se le pegue la gana", dijo.



Yalitza competirá el próximo domingo en la terna a Mejor Actriz por su trabajo en la cinta de Alfonso Cuarón, "Roma".



Platas comentó que hay momentos íntimos al estar en una reunión con amigos que ahí deberían quedar por lo que Sergio Goyri estaba en su derecho.



"A lo mejor lo que dijo sí está gacho y no nos gusta pero tampoco podemos estar limitando que toda la gente piense igual y que toda la gente diga lo que los demás quieren oír.



La actriz además defendió el trabajo del cineasta mexicano de las críticas sobre si es bueno o no utilizar o no actores con una larga preparación.



"Sería tonto juzgar a un director como Cuarón si él escoge su reparto con la gente que le funciona y mira nada más cómo le ha funcionado de bien".



"A mí me parece fantástico que le dé trabajo a los trabajo a los actores, a quién sea, haya hecho mucho o poco, me parece muy loable".