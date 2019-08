Defiende Elton John a Duques de Sussex

El diario Daily Mail reportó que Meghan, Enrique y Archie fueron vistos en un aeropuerto al sur de Francia, bajando de un vuelo privado, días después de haber realizado otro viaje privado a Ibiza, España.

La pareja real recibió múltiples críticas en redes sociales por lo que fue llamado como un acto hipócrita, pues la realeza ha mostrado una actitud de apoyo a temas de conservación y preservación del medio ambiente, y al realizar dos vuelos privados durante la misma semana, la gente y medios argumentaron que no actuaban conforme a lo que expresaron con palabras.



Elton John aclaró que él fue quien prestó su jet privado a los Duques de Sussex, además de que se sentía obligado a defender al Príncipe y su esposa.



"Me siento profundamente decepcionado de las publicaciones maliciosas que la prensa hizo hoy sobre la visita del Duque y la Duquesa de Sussex a mi residencia en Niza.



"Diana, Princesa de Gales y madre de Enrique, fue una de mis amigas más queridas. Tengo un profundo sentimiento de obligación de proteger al Príncipe y su familia de la intromisión innecesaria de la prensa que en alguna forma contribuyó a la muerte prematura de Diana", publicó en intérprete.



El cantante de "Rocketman" agregó que el vuelo de Enrique y Meghan fue neutro, pues se hizo el pago correspondiente de compensación por emisiones de carbono.



"Respeto y aplaudo el compromiso de los Duques con la caridad y solicito a la prensa que terminen con estos ataques implacables y falsos que elaboran a diario", concluyó Elton John.

I am deeply distressed by today´s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex´s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z