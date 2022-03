Defiende el Presidente a Gertz Manero

Cuestionado sobre la divulgación de conversaciones telefónicas interceptadas en las que Gertz planea una estrategia contra un proyecto de sentencia en la Suprema Corte relacionado con el homicidio de su hermano, el Mandatario federal dijo que en el País hay estabilidad.

"Entonces, que se le deje este asunto al Poder Judicial y que ellos actúen con libertad y resuelvan, y lo demás es apostar, para hablar claro, a tumbar al Fiscal, pues eso como que no nos conviene a los mexicanos", afirmó. "Algo que están agradeciendo los empresarios, los inversionistas, que son muy pocos lo que actúan con odio, es que hay gobernabilidad en el País, hay estabilidad política, entonces no apostemos a la inestabilidad".

"Hay estabilidad. Entonces, los abogados, los grupos de intereses creados, las minorías, pues están viendo cómo descarrilan al Gobierno". Aseguró que el caso tiene tintes políticos y que quienes han sido juzgados se lanzan contra el Fiscal. "Ya expliqué que es un asunto personal. Él presume que su hermano fue asesinado y es un asunto que él quiere que se aclare y que se haga justicia. La otra parte sostiene lo contrario. Él llega a la Procuraduría (sic) y quiere que este asunto se resuelva", manifestó.

"Ahora, si va a utilizar su cargo para influir en el caso, habría que esperar el resultado de los Ministros, hay que esperar el juicio, porque no depende de la Fiscalía, depende del Poder Judicial, en esta etapa, entonces vamos a esperar, lo demás no deja de tener tintes políticos y quienes han sido juzgados en el tiempo que ha actuado como Fiscal Alejandro Gertz Manero se lanzan en contra".

"Entonces serenos, no te calientes granizo. Que el Poder Judicial resuelva". López Obrador refrendó su confianza en Gertz, pero dijo que no confía en "algunos ministros". "No los escuché pero sí tengo la información de lo básico. Opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso, yo entiendo la situación personal, moral, humana del Fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo, entonces él quiere que se haga justicia", indicó.

"La otra parte está defendiendo su versión de los hechos, de todas formas va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver y los audios hablan del Poder Judicial pero todavía no se ha resuelto el caso". "Sí, tengo confianza en el fiscal".