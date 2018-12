Defiende Durazo Guardia Nacional y arremete contra críticos

Cd. de México.

"La Guardia Nacional será un modelo internacional de institución de seguridad pública", aseguró el funcionario en su discurso en el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad que se realiza en el Heroico Colegio Militar.



Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal cuestionó a quienes critican la formación de esta corporación.



"Quienes critican la Guardia Nacional bajo el argumento de la militarización pretenden convertir su preocupación en una irrefutable certeza. Esa preocupación se debe mucho al recelo histórico de las organizaciones sociales hacia anteriores gobiernos", dijo.



En su mensaje, Durazo sostuvo que la guerra contra el narco, que desembocó en uno de los periodos más sangrientos y difíciles de la historia del País, no es el fracaso del Ejército, sino el de una estrategia para combatir la inseguridad, basada exclusivamente en el uso de la fuerza.



"No somos iguales. No nos comparen con aquellos que para llegar al poder requirieron de iniciativas espectaculares para alcanzar la legitimidad que les negaron las urnas", dijo.



Durazo dijo que en este encuentro nacional esperan alinear todos los esfuerzos en materia de seguridad para enfrentar los enormes desafíos en esa materia.



Se buscará, mencionó, que cada uno conozca con claridad el rol que le corresponde en el institucional para regresar la paz y la seguridad al País.



Garantizar la adecuada coordinación entre las diversas instancias federales y estatales para impulsar el Plan Nacional de Paz y Seguridad en laos estados y regiones de México.



Respecto al combate al lavado de dinero, el Secretario dijo que será una prioridad.



"Mediante el uso de la inteligencia financiera, se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica".



Durazo sostuvo que ya se trabaja en una plataforma tecnológica para garantizar un servicio de información sobre incidencia criminal.



"Cada coordinación estará en posibilidades de recibir en tiempo real la información indispensable sobre la incidencia criminal", aseguró.