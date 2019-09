Defiende derecho a amamantar

Ciudad de México.- Para Aislinn Derbez, el amamantar a su bebé en lugares públicos no debería de ser motivo de crítica.

Hace unos días, la actriz publicó una fotografía en Instagram donde aparecía dando pecho a su pequeña Kailani. En ésta también salía su media hermana Aitana haciendo lo mismo, pero con una muñeca.





DICEN QUE ES "MAL EJEMPLO"

La instantánea generó varios comentarios negativos y ataques en su contra, debido el supuesto mal ejemplo que le daba a Aitana, de 5 años, por lo que minutos después borró el material.

Ante esto, Aislinn pidió que se normalizara el amamantar en lugares públicos al ser un proceso natural.

"Sinceramente no leo los comentarios negativos, porque no me quiero enganchar, pero me parece padre que se arme este revuelo para que la gente se entere de lo que está pasando y otras mujeres se atrevan a lactar en lugares públicos", aseguró Derbez en entrevista.

"Aunque se haya armado un zafarrancho, considero que es increíble para que más mujeres tengan la libertad de hacerlo. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay censura sobre este tema".





REDES CON RESPONSABILIDAD

La hija de Eugenio Derbez exhortó a la gente a utilizar las redes sociales con responsabilidad y a compartir mensajes que enriquezcan el crecimiento humano.

"¡Qué padre que tengamos redes sociales! Aunque por un lado creo que han hecho mucho daño, por mostrar vidas 'fakes', y mostrar sólo lo bueno de las personas y no lo malo.

"Muchos terminamos más deprimidos al ver que la vida de otros es más perfecta que la nuestra, pero al mismo tiempo las redes pueden evolucionar para empezar a hablar de cosas reales, fuertes, que a todos nos pasan, más transparentes y no solamente lo perfectos que somos", reflexionó.

Aislinn reiteró que se debe plasmar en redes una realidad con la que todos se sientan identificados.

"Hay que empezar a comunicar los derechos que cada quien tiene. De eso no se habla y es bastante importante apoyarnos y hablar de lo real", puntualizó.