Defiende a Del Toro por presunto plagio

Ciudad de México

Yo escucho lo que él dice con su cine, eso es lo que festejo y para mí es lo que importa. Hay que ser precavidos con las redes sociales porque sacan de contexto las cosas, por suerte no me la paso viendo que dicen los demás, más bien veo que tienen que decir directores como Guillermo, que hacen películas que se quedan en tu cabeza por un rato, yo vi su película y aún sigo soñando con ella”, declaró Diego Luna sobre la acusación de plagio que Guillermo del Toro enfrenta por parte del director Didier Koningsero, quien asegura que el mexicano copió lo realizado en su corto “The Space Between US”.

Luna quien trabajó con del Toro en proyectos como Rudo y cursi y El libro de la vida, definió al director como un ser humano maravilloso y un tipo encantador, que tiene tiempo para escuchar a la gente que sigue su cine y a las personas que trabajan con él. “Yo lo admiro y lo quiero de toda la vida, lo respeto muchísimo y le deseo lo mejor”.

EN TEATRO

El actor que actualmente protagoniza la obra “Privacidad”, señaló que este es el momento de Guillermo del Toro y no sólo le ve posibilidades de estar en alguna terna de los Oscar con este film, sino que pueda arrasar con esta entrega de premios.

“Leí lo que escribió Guillermo y me pareció muy congruente, creo que hizo una gran película y hay que festejar eso, nada más, a cada obra hay que verla por lo que es y él hizo una película que es bellísima y que yo disfrute mucho”.

Sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, Diego señaló que tienen algo planeado, pero independientemente de esto él siempre le diría que sí a Guillermo del Toro con los ojos cerrados. “Porque lo que hace tiene un corazón enorme como él”, expresó Diego Luna durante la alfombra verde de la obra Panda Malo, que Pablo Perroni estrenó este lunes en el Foro Lucerna.