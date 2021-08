Defiende Atlantis su legado

Ya recuperado de una lesión en una rodilla, el Ídolo de los Niños se presentó en la de Coliseo de Guadalajara, junto a su heredero Atlantis Jr.

"Cuando era un novato, yo dormía en el gimnasio de la Coliseo, entrenaba todo el día y me quedaba a dormir porque yo soy de Los Altos, Jalisco, y mejor me quedaba ahí, me daba oportunidad mi maestro el "Diablo" (Cuauhtémoc) Velasco (QEPD), me acuerdo que me despertaba a las 6 de la mañana para prepararle a él su café. Ahí aprendí muchos años, entrenaba todo el día, cuando lucho en la Coliseo es prácticamente como luchar en mi casa.

"Fue muy complicado (no luchar), se me metieron muchas ideas negativas en la cabeza, estaba muy desesperado, triste decepcionado, pero empecé a rehabilitarme, a entrenar, pensé que no regresaría a luchar, pero gracias a Dios aquí estamos unos años más para cimentar bien la carrera de mi hijo", comentó Atlantis.

El jalisciense se sabe como una figura del ring, incluso con más logros que leyendas del pancracio nacional.

"Yo he hecho más que Blue Demon y El Santo, he logrado más que cualquier luchador en la Arena México, mi carrera es impecable, limpia, dentro y fuera del ring, no hay ningún luchador que haya ganado máscaras tan prestigiadas que yo en la México.

"Es una responsabilidad cada día más fuerte, pero como me decía el ´Diablo´: ´nunca dejes de entrenar en el ring, que te hace más longevo´, y mira, ya voy para 38 años de carrera", destacó.

Atlantis Jr. disfruta el status de su padre, pero sabe que debe forjar su propio nombre dentro de los encordados.

"Al principio me pesó, pero poco a poco empecé a foguearme yo solo para agarrar experiencia, para ir madurando y me fui enfocando en mi carrera. Si yo pienso en Atlantis, me voy a bloquear, ahorita estoy disfrutando la lucha libre, sí es un gran compromiso, pero es un constante entrenamiento y aprendizaje, además tengo al mejor consejero que es mi padre", dijo el heredero.