Defiende Araiza a Legarreta de Adame

Cd. de México.

"Yo espero que él le pida una disculpa, si no va a quedar como algo muy feo que se suma a este movimiento terrible que hay en contra de la mujer", afirmó el actor y conductor en entrevista.



Legarreta aprovechó la emisión del martes del programa Hoy para pedir un alto a la violencia de género.



"Llevo 19 años casada con un señor en toda la extensión de la palabra. Siempre he defendido la unión familiar, los valores y nada justifica la violencia en sus diversas manifestaciones.



"Lo que está sucediendo, las declaraciones de Adame, son violencia de género. Lo hace constantemente conmigo y varias compañeras", agregó la también actriz en la emisión.



Legarreta desmintió lo dicho por el actor y recalcó que sus ofensas empiezan desde las que lanzó a Mary Paz Banquells, ex esposa y madre de sus hijos.



"Fueron fuertes las declaraciones que hizo Alfredo. Yo en lo personal me llevo bien con él, pero yo creo que es muy fuerte y estuvo fuera de tono, no era el momento.



"Yo apoyo en todo a Andrea, es alguien a quien yo amo del medio, al igual que a Galilea. Han sido dos mujeres muy importantes en mi vida y creo que se les debe de respetar", puntualizó Araiza.



El actor, que formará parte de la serie cómica Alma de Ángel, aplaudió que Legarreta se defendiera durante el programa que ambos lideran.



"Cada una de esas mentiras buscaron herirme a mi familia, mi reputación y no sólo vienen a mí, sino a todas las mujeres que somos chambeadoras, que venimos de cultura del esfuerzo", señaló la actriz en el show.



"Ante estas lamentables declaraciones, más allá de esta frustación que pueda sentir mi padre, mis hermanos, mi marido y mi madre, voy a proceder por el derecho que me corresponde. ¡Ya basta!".