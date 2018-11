Defiende AMLO proyectos que serán consultados

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador defendió los 10 principales proyectos de su Gobierno que serán consultados el 24 y 25 de noviembre.

"En estos casos (de los temas de su consulta) yo no soy imparcial, en este caso, yo defiendo estos proyectos porque yo los propuse y la gente me dio su confianza, votó por nosotros el 1 de julio, tengo legalidad, tengo legitimidad, pero no está de más que se reafirme el que se lleven acabo estas acciones con el apoyo de los ciudadanos para que los conservadores no tengan pretextos", dijo en un video en Facebook.

Ante críticas por la forma de consultar a la población, con pocos candados, organizadas por su propio partido y sin aval legal, el Presidente electo reiteró que van a reformar el Artículo 35 constitucional.

"Vamos a reformar el Artículo 35 de la Constitución para que se haga valer la democracia participativa, para que las consultas sean vinculatorias, que se puedan llevar a cabo las consultas y de acuerdo al resultado, el Gobierno tenga que acatar el mandato de los ciudadanos", afirmó.

"Ya existe la posibilidad (de consultar a la población) en el Artículo 35 de la Constitución, pero está muy limitada, tiene muchos candados, hay que reunir muchísimas firmas y luego, cuando la Suprema Corte decide, porque así está en la ley, de que no se puede llevar acabo una consulta si se afecta al erario público, si se afecta a la hacienda pública, pues ya no se lleva a cabo la consulta".

El tabasqueño reconoció que antes de reformar la ley y ser Gobierno, hicieron una consulta que no cumplió con los dispuesto en la ley y que organizó su propio partido, quien imprimió las boletas, recibió los votos y los contó.

"Los ciudadanos quienes organizan estas consultas son ciudadanos profesionales, sobre todo gente honesta, incapaz de alterar un resultado, que ese es el otro cuestionamiento: que si las hacemos nosotros, entonces las hacemos a modo, pues no, porque tenemos autoridad moral, nunca hemos cometido un fraude", sostuvo.

El Presidente electo dijo que saldrá a promover la consulta, con entrevistas sobre este tema y otros, en TV Azteca, Televisa e Imagen, cuyos directivos ayer se integraron como su grupo asesor.

"Hoy en la noche voy a estar en Azteca con Javier Alatorre; el lunes en la mañana voy a estar en Televisa, el martes voy a estar con Ciro Gómez Leyva, y el miércoles voy a estar con Carmen Aristegui, de modo que yo voy a hacer mi trabajo de difusión, voy a informar", anunció.